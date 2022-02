 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Griechischer Premier sichert Selenskyj 'volle Unterstützung' zu

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat am Samstag volle Unterstützung zugesagt. Er habe zugesichert, dass Griechenland von Anfang an strenge Sanktionen der EU gegen Russland befürwortet habe und auch bereit sei, der Ukraine in den angeforderten Bereichen Hilfe zu leisten, twitterte Mitsotakis im Anschluss. Zudem seien medizinische Hilfsgüter auf dem Weg.

Außerdem blieben die griechischen Generalkonsulate in Odessa und Mariupol weiterhin geöffnet, versprach Mitsotakis. Allein in der Region von Mariupol leben schätzungsweise 100 000 griechische Staatsbürger. Geöffnete griechische Konsulate kommen auch anderen EU-Bürgern zugute, wenn deren eigene Konsulate geschlossen sind. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

