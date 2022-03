 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Großbritannien kündigt Ende von Ölimporten aus Russland an

Großbritannien kündigt Ende von Ölimporten aus Russland an

Großbritannien will bis Ende dieses Jahres kein Öl mehr aus Russland importieren. Das teilte der britische Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng am Dienstag per Twitter mit. Mit dem Schritt soll der Druck auf Moskau weiter erhöht werden, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.