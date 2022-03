 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Grünen-Fraktionschefin Dröge: 'Die Welt muss die Wahrheit wissen'

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat dazu aufgerufen, über die Gräueltat im Krieg in der Ukraine zu sprechen. "Es ist unser aller Aufgabe, über die Wahrheit in diesem Krieg zu sprechen - auch wenn sie kaum auszuhalten ist, auch wenn die Bilder, die Geschichten, die wir über diesen Krieg erfahren, so unerträglich sind, dass man kaum darüber sprechen kann", sagte Dröge am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags in Berlin. "Die Welt muss die Wahrheit wissen - denn nichts fürchtet Putin mehr."

Dröge sagte, der russische Präsident Wladimir Putin fürchte die Demokratie. Aber: "Die Idee von Demokratie und Freiheit, die kann man nicht wegbomben."

Dröge stellte fest: "Es ist ein Angriffskrieg, der unser aller Sicherheit infrage stellt." Der Krieg zwinge auch in Deutschland zu neuen Entscheidungen. "In so einer krassen Situation, da muss Politik in der Lage sein, Entscheidungen neu zu bewerten, und dazu gehört für uns auch die Entscheidung zu Investitionen in unsere eigene und in die europäische Sicherheit", sagte Dröge mit Blick auf das geplante 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr.

Dem CDU-Vorsitzenden und Unionsfraktionschef Friedrich Merz warf Dröge eine völlig unangemessene Rede zu den Reaktionen der Regierung auf den Angriff auf die Ukraine vor. "Es hat mich erschüttert, dass Sie es geschafft haben, so lange an diesem Rednerpult zu stehen und keinen einzigen Satz über die Situation der Menschen in der Ukraine zu verlieren", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende. "Ich finde es unangemessen, dass Sie es nicht getan haben." Merz hatte die Debatte am Morgen mit scharfer Kritik an der Bundesregierung eröffnet.

Auch über die notwendige Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl habe Merz nicht gesprochen, nachdem CDU/CSU als Regierungsparteien lange zu zögerlich bei der Energiewende gewesen seien. "Warum hat die Union mehr Angst vor Wärmepumpen der energetischen Gebäudesanierung und vor Windrädern als vor der Abhängigkeit vor autoritären Regimen?"/bw/DP/eas