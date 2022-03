 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Habeck sieht sich in Katar als 'Türöffner' für deutsche Geschäfte

Habeck sieht sich in Katar als 'Türöffner' für deutsche Geschäfte

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht sich in Katar als "Türöffner" für deutsche Geschäfte. Habeck sagte am Sonntag nach einem Treffen mit dem katarischen Wirtschaftsminister, er wolle der deutschen Wirtschaft Räume öffnen und zugleich eine Richtung geben. Habeck nannte den Ausbau erneuerbarer Energien und Ressourceneffizienz. Möglichkeiten für deutsche Firmen in Katar sieht er auch bei der Medizintechnik.