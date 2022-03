 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Haseloff für Alternativen für russisches Öl wie in Leuna

Haseloff für Alternativen für russisches Öl wie in Leuna

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kann die Entscheidung des französischen Mineralölkonzerns Total, künftig kein Rohöl mehr aus Russland zu beziehen, nachvollziehen. In einem Interview mit dem Sender MDR Aktuell, sagte er am Donnerstag, es sei die einheitliche Position von EU und Bundesregierung, dass man auf den Ukraine-Krieg reagieren müsse. Das Putin-Regime müsse unter Druck gesetzt werden, den Krieg zu stoppen. Dazu müsse man sich unabhängiger machen von Russland und andere Importe organisieren. Haseloff sagte, so könne Öl beispielsweise über EU-Pipelines und über Polen geholt werden.