 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Hausarzt in Bayern wegen Corona-Scheinimpfungen angeklagt

Hausarzt in Bayern wegen Corona-Scheinimpfungen angeklagt

Gegen einen impfkritischen Hausarzt, der in seiner Praxis in Wemding in Bayern Patienten nur zum Schein gegen Corona geimpft haben soll, ist Anklage erhoben worden. Der Mann soll von Mitte April bis Ende September vergangenen Jahres bei mehr als 176 Patienten die Impfung nur vorgetäuscht haben - teilweise sogar bei Erst- und Zweitimpfung. Die Machenschaften waren aufgeflogen, nachdem sich Patienten über die von dem Arzt geäußerten Verschwörungstheorien gewundert hatten. Anschließend hatte das zuständige Gesundheitsamt Reihentestungen auf Antikörper veranlasst.