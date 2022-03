 Wirtschaft, Handel & Finanzen: HHLA holt Angehörige von Beschäftigten in Odessa nach Hamburg

HHLA holt Angehörige von Beschäftigten in Odessa nach Hamburg

Der Hamburger Hafen- und Logistikkonzern HHLA holt Angehörige von Beschäftigten seiner Terminaltochter im ukrainischen Odessa in die Hansestadt. Wohnen werden die Geflüchteten vorübergehend bei HHLA-Mitarbeitenden. "Im Hauptgebäude des Unternehmens kamen rund 80 Frauen, Kinder und ältere Menschen, die sich für eine Flucht aus ihrer Heimat entschieden haben, mit zwei von der HHLA gecharterten Reisebussen an", teilte das Unternehmen mit. "Ein dritter Bus mit weiteren 40 Geflüchteten wird in den nächsten Tagen erwartet."