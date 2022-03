 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Hypoport: Operativer Gewinn dürfte 2022 nicht mehr so stark steigen

Hypoport: Operativer Gewinn dürfte 2022 nicht mehr so stark steigen

Der Finanzdienstleister Hypoport rechnet nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr für 2022 mit geringeren Zuwächsen. Zwar dürfte der Umsatz auf 500 bis 540 Millionen Euro steigen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Berlin mit. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde voraussichtlich aber nur auf 51 bis 58 Millionen Euro zulegen. Dies liege an der zuletzt starken Entwicklung des Firmenkundengeschäfts. Diese dürfte sich nicht wiederholen, schätzt die Hypoport-Spitze.