 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ifo-Institut: Deutschland bei Medizin nicht am Tropf Asiens

Ifo-Institut: Deutschland bei Medizin nicht am Tropf Asiens

Deutschland hat im Handel mit medizinischen Gütern laut Ifo-Institut vergangenes Jahr einen Überschuss von 37 Milliarden Euro erwirtschaftet. "Die These, dass Deutschland beim Handel medizinischer Güter am Tropf der Globalisierung hängt, ist empirisch nicht belegbar", betonten die Wirtschaftsforscher am Donnerstag. "Einen Überschuss gibt es sowohl beim Handel von Arzneien als auch von medizinischer Ausrüstung wie etwa Beatmungsgeräten oder Desinfektionsmitteln."