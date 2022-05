 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ifo: Pessimismus in der Autoindustrie

Ifo: Pessimismus in der Autoindustrie

In der deutschen Autoindustrie wächst der Pessimismus. Der auf einer monatlichen Unternehmensumfrage beruhende Indikator des Münchner Ifo-Instituts für die Geschäftserwartungen der Hersteller sank im April auf minus 30,4 Punkte, nach minus 21,8 im März. "Die Pkw-Hersteller sind verunsichert aufgrund des Kriegs in der Ukraine", sagte Ifo-Experte Oliver Falck am Mittwoch.