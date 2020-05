 Wirtschaft, Handel & Finanzen: In welcher Region Deutschlands Rentner am günstigsten leben

In welcher Region Deutschlands Rentner am günstigsten leben

Nirgendwo in Deutschland ist das Leben für Rentner laut einer Untersuchung so günstig wie im Landkreis Elbe-Elster in Südbrandenburg. So haben demnach 1000 Euro für Rentner in München - dem teuersten Altersruhesitz - eine Kaufkraft von 760 Euro.