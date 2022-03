 Wirtschaft, Handel & Finanzen: INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx drehen ins Plus - Deutliche Gewinne an US-Börsen

INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx drehen ins Plus - Deutliche Gewinne an US-Börsen

Der Dax hat am Dienstag von positiven US-Börsen profitiert und ist ins Plus gedreht. Am späteren Nachmittag gewann der Dax 0,2 Prozent auf 13 957,10 Punkte. Der EuroStoxx 50 erholte sich ebenfalls spürbar mit plus 0,2 Prozent auf 3747,90 Zähler und auch der Cac 40 drehte ins Plus. Der Rohstoff-, Bergbau- und öllastige FTSE 100 verharrte indes moderat im Minus.