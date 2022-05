 Wirtschaft, Handel & Finanzen: INDEX-FLASH: Erholung an US-Börsen befeuern Dax und EuroStoxx zusätzlich

INDEX-FLASH: Erholung an US-Börsen befeuern Dax und EuroStoxx zusätzlich

Der Dax hat am Freitagnachmittag seine Kursgewinne ausgebaut. Eine Erholung an den New Yorker Börsen auf breiter Front ließ die Kurse weiter steigen. Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank Fed von einem noch größeren Zinsschritt als 0,50 Prozentpunkte demnächst absehen werde, hieß es aus dem Handel.