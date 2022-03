 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Industriegewerkschaften fordern kurzfristige Liquiditätshilfen

Für die besonders von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffenen Industriebranchen in Deutschland haben mehrere Gewerkschaften kurzfristige Hilfen des Bundes gefordert. Um Insolvenzen zu verhindern, brauche es schnelle Liquiditätshilfen, heißt es in einem Positionspapier, das die Industriegewerkschaften Bau, Metall sowie Bergbau, Chemie, Energie am Dienstag gemeinsam vorlegten. Darüber hinaus fordern sie die Möglichkeit von Kurzarbeit im Falle von Produktionsdrosselungen und eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas.

Der Industriestandort Deutschland sei insbesondere durch die steigenden Energiepreise in Folge des Krieges stark gefährdet. Die Folgen für energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie müssten abgefedert werden. Neben kurzfristigen Hilfen brauche es auch mittel- und langfristige Maßnahmen, schreiben die Gewerkschaften. Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse nochmals beschleunigt werden, ebenso wie Planungs- und Genehmigungsverfahren für entsprechende Projekte. Erneut warnten die Gewerkschaften vor einem Embargo der Bundesregierung auf Gas oder Öl. Das würde die Industrie hart treffen, hieß es. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

