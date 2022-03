 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Iran: Israelischer Sabotageakt in Atomanlage vereitelt

Iran: Israelischer Sabotageakt in Atomanlage vereitelt

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben nach eigenen Angaben einen israelischen Sabotageakt in der Atomanlage Fordo südlich der Hauptstadt Teheran vereitelt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim am Montagabend hatte der israelische Geheimdienst für den Sabotageakt ein iranisches Netzwerk aufgebaut. Mit Hilfe eines iranischen Ingenieurs in der Urananreicherungsabteilung der Fordo Anlage sollten zunächst die notwendigen Informationen gesammelt werden, um dann vor dem persischen Neujahr (21. März) den Sabotageakt durchzuführen. Die Geheimdienstabteilung der IRGC habe den Sabotageakt jedoch verhindern können, hieß es im Tasnim-Bericht.