 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Italiens Modeverband sieht Tausende Geschäfte wegen Corona in Gefahr

Italiens Modeverband sieht Tausende Geschäfte wegen Corona in Gefahr

Im Modeland Italien sind nach Einschätzungen des Branchenverbands Federazione Moda Italia etwa 20 000 Geschäfte wegen der Corona-Krise von Schließungen bedroht. "Die Beschäftigung würde das mit einem geschätzten Verlust von ungefähr 50 000 Stellen stark zu spüren bekommen", schrieb der Verband am Montag in einer Mitteilung. Die Branchenvertreter rechnen außerdem mit einem Umsatzrückgang von ungefähr 20 Milliarden Euro. Die weiteren Corona-Beschränkungen in dem Mittelmeerland zu Weihnachten beeinträchtigten das Geschäft der Modehändler zusätzlich.