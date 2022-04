 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Italiens Regierungschef Draghi gratuliert Macron zu Wiederwahl

Italienische Spitzenpolitiker haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Wiederwahl gratuliert. Regierungschef Mario Draghi sprach am Sonntagabend von einer "wunderbaren Nachricht für ganz Europa". "Italien und Frankreich setzen sich Seite an Seite zusammen mit allen anderen Partnern für den Aufbau einer stärkeren, kompakteren und gerechteren Europäischen Union ein, die in der Lage ist, der Protagonist in der Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit zu sein, angefangen beim Ukraine-Krieg", erklärte der frühere Chef der Europäischen Zentralbank weiter.

Glückwünsche kamen vor allem von den Parteien aus dem Mitte-Links-Lager. "Ein überwältigender Sieg, ein Stück der Hoffnung für Frankreich und Europa", schrieb Italiens Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi und Chef der mitregierenden Splitterpartei Italia Viva auf Twitter. "Jetzt, mit diesem Erfolg von Macron, kann Europa gestärkt besser handeln, um die Kaufkraft seiner Bürger zu schützen und von Putin das Ende des Kriegs erzwingen", äußerte sich der Chef der Sozialdemokraten, Enrico Letta. Außenminister Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung twitterte: "Vereint für eine immer kompaktere EU."

