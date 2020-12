 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Japans Regierungschef kündigt riesiges Konjunkturpaket an

Japans Regierungschef kündigt riesiges Konjunkturpaket an

Japan will mit einem weiteren riesigen Konjunkturpaket die corona-geplagte Wirtschaft ankurbeln. Ministerpräsident Yoshihide Suga kündigte am Dienstag ein Paket im Gesamtvolumen von 73,6 Billionen Yen (583 Mrd Euro) an, das sein Kabinett im Laufe des Tages absegnen wollte. Man wolle Beschäftigung sichern, Unternehmen unter die Arme greifen, die Wirtschaft wiederbeleben und einen Pfad für Wachstum mittels umweltfreundlicher und digitaler Technologien ebnen, sagte Suga bei einem Treffen mit den Regierungsparteien. Die eigentlichen Fiskalausgaben belaufen sich auf rund 40 Billionen Yen.