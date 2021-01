 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Jenoptik hebt Margenerwartung an - Aktienkurs springt hoch

Jenoptik hebt Margenerwartung an - Aktienkurs springt hoch

Der Technologiekonzern Jenoptik rechnet mit einer besseren Gewinnmarge im abgelaufenen Jahr als bisher. Die adjustierte Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) werde 2020 bei 17,5 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Jena mit. Bisher war der Konzern von 15,0 bis 15,5 Prozent ausgegangen. Verantwortlich für die besser als erwartet eingetretene Entwicklung waren laut Mitteilung insbesondere niedriger als erwartete Umsatzkosten im Rahmen der Projektabrechnung zum Jahresende sowie eine bessere Auslastung der Fertigungskapazitäten in einigen Geschäftsbereichen.