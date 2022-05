 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Johnson kündigt Gesetzgebung zur Aushebelung von Brexit-Vertrag an

Johnson kündigt Gesetzgebung zur Aushebelung von Brexit-Vertrag an

Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Gesetzgebungsverfahren angekündigt, um notfalls die Vereinbarungen mit der EU über den Brexit-Status Nordirlands auszuhebeln. Der Tory-Politiker war am Montag zu Gesprächen mit Vertretern der größten nordirischen Parteien in die zum Vereinigten Königreich gehörende Provinz gereist. Alle seien der Meinung, das sogenannte Nordirland-Protokoll müsse "reformiert und verbessert" werden, sagte Johnson im Anschluss an die Gespräche.