 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Johnson: Putin muss wahllose Angriffe auf unschuldige Bürger stoppen

Der britische Premier Boris Johnson und sein lettischer Amtskollege Krisjanis Karins haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen, seine Angriffe auf Zivilisten zu beenden. Die Regierungschefs seien sich einig, dass "Putin in der Ukraine einen furchtbaren und unverzeihlichen Fehler gemacht hat und seine wahllosen Angriffe auf unschuldige Bürger aufhören müssen", hieß es am Montagabend aus der Downing Street. Außerdem müsse der Westen seine Abhängigkeit von Russland im Energiebereich beenden. Man wolle schnellstmöglich "nukleare und erneuerbare Optionen" ausloten.

Nach seinem Austausch mit dem Letten wollte Johnson am Abend weitere Amtskollegen aus dem Baltikum und den skandinavischen Ländern zu einem Abendessen empfangen. Am Dienstag sollte es zwischen ihnen weitere Gespräche über den Krieg in der Ukraine geben.