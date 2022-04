 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Johnson will trotz Strafbescheids nicht zurücktreten

Der britische Premierminister Boris Johnson will trotz eines Strafbescheids wegen der "Partygate"-Affäre nicht zurücktreten. "Ich will weitermachen und das Mandat erfüllen, das ich besitze", sagte Johnson am Dienstag. "Ich will die Probleme des Landes angehen." Er habe die Strafe bezahlt und entschuldige sich für Fehlverhalten. Fragen, ob er Gesetze gebrochen habe, wich der Premier aus. Rückhalt erhielt er aus seiner Konservativen Partei. Johnson genieße ihre volle Unterstützung, twitterte Außenministerin Liz Truss. Die Opposition fordert Johnsons Rücktritt.

Zuvor hatte die Londoner Polizei einen Strafbescheid gegen den Regierungschef verhängt, weil er an seinem Geburtstag am 19. Juni 2020 in seinem Amtssitz an einer Feier teilgenommen hatte. Damit verstieß Johnson gegen selbst erlassene Corona-Regeln. Er ist der erste Premierminister, der im Amt wegen Gesetzesbruchs bestraft wird. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen