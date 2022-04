 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Keine P&O-Fähren zwischen Calais und Dover an Ostern

Keine P&O-Fähren zwischen Calais und Dover an Ostern

Der Fähranbieter P&O wird aller Voraussicht nach auch zu Ostern keine Verbindungen auf der wichtigen Strecke von Dover nach Calais anbieten können. Gutachter hätten "eine Reihe von Mängeln" an Bord der "Spirit of Britain" festgestellt, die nun behoben werden müssten, teilte die britische Seerettungsbehörde am Mittwoch der BBC mit. Damit sind nun zwei Fähren, die normalerweise mit Autos und Lastwagen über den Ärmelkanal pendeln, stillgelegt.