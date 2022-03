 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kieler Marinewerft TKMS will Kapazitäten in Deutschland erweitern

Kieler Marinewerft TKMS will Kapazitäten in Deutschland erweitern

Die Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat ein Auge auf die insolventen MV Werften geworfen. TKMS habe derzeit eine gute Auftragslage, sagte ein Werftsprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Im Zuge dessen gibt es auch Überlegungen über Kapazitätserweiterungen in Deutschland, um die Produktion der aktuellen Aufträge bestmöglich und vor allem zeitnah abwickeln zu können." Aktuell befinde sich das Unternehmen dazu "noch in einer Ideenphase, die Lage ist noch sehr allgemein". Zuvor hatten Medien über einen möglichen Kauf berichtet.