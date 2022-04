 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kiew: Russische Armee arbeitet weiter am 'Minimalplan Ostukraine'

Kiew: Russische Armee arbeitet weiter am 'Minimalplan Ostukraine'

Mit der Umgliederung der russischen Einheiten ist in der Ukraine nach offizieller Darstellung weder Ruhe noch Stabilität eingekehrt. "Die russische Armee arbeitet weiter an ihrem Minimalplan Ostukraine", sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in der Nacht zum Montag, wie die Agentur Unian berichtete. Die Ukraine setze unterdessen ihre eigenen Vorbereitungen mit der Fortsetzung der Mobilmachung und der Ausbildung von Rekruten fort.