 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kiew: Zehn Fluchtwege aus umkämpften Gebieten in Ukraine geplant

Kiew: Zehn Fluchtwege aus umkämpften Gebieten in Ukraine geplant

In der Ukraine sind zur Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten und Dörfern nach Regierungsangaben an diesem Montag zehn Fluchtkorridore geplant. Es solle erneut versucht werden, einen Konvoi mit Lebensmitteln und Medikamenten in die umlagerte Hafenstadt Mariupol zu bringen, sagte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk.