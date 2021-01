 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Klimagipfel 'One Planet Summit' zum Schutz der Artenvielfalt in Paris

Klimagipfel 'One Planet Summit' zum Schutz der Artenvielfalt in Paris

Staats- und Regierungschefs wollen beim "One Planet Summit" am Montag in Paris (14.00 Uhr) Investitionen in den Klimaschutz vorantreiben. Zu der virtuellen Geberkonferenz werden neben Kanzlerin Angela Merkel, dem britische Premier Boris Johnson, UN-Generalsekretär Antonio Guterres oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch Topverantwortliche von internationalen Organisationen erwartet. Sie werden hauptsächlich per Video zugeschaltet. Frankreich richtet das Treffen gemeinsam mit den Vereinten Nationen und der Weltbank aus.