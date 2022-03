 Wirtschaft, Handel & Finanzen: KORREKTUR/AKTIEN IM FOKUS: Klöckner & Co testen erneut Charthürde

(Im letzten Absatz wird klargestellt, dass der Stoxx Europe 600 Basic Resources in Richtung seines Rekordhochs stieg.)

FRANKFURT Die Papiere von Klöckner & Co haben am Freitag mit 13,15 Euro erneut die Charthürde um 13 Euro übersprungen. Hier endete in der Vergangenheit mehrfach ein Anstieg der Aktien des Stahlhändlers. Im Juni 2021 war es mit 13,49 Euro kurz auf das höchste Niveau seit 2011 aufwärts gegangen, bevor sich der Aufschwung als Fehlausbruch entpuppte.

Analyst Rochus Brauneiser von Kepler Cheuvreux traut den Papieren in seiner aktuellen Studie mit einem Kursziel von 14 Euro aber zu, dass der Kursdeckel gehoben wird. KlöCo sei ein großer Profiteur der jüngsten Preissprünge am europäischen Stahlmarkt im Zuge des Ukraine-Kriegs, so der Experte. Es winke wie 2021 ein Jahr außerordentlich hoher Gewinne, begründete er seine Kaufempfehlung.

Der europäische Rohstoffindex Stoxx Europe 600 Basic Resources setzte zum Wochenabschluss seinen Anstieg Richtung Rekordhoch fort. Papiere des Stahlkonzerns Salzgitter setzen ihre Rally auf dem Niveau von 2018 fort.