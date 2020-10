 Wirtschaft, Handel & Finanzen: KORREKTUR/ROUNDUP: Schaeffler kommt aus den roten Zahlen

(In der Meldung vom 26.10.2020 um 18.39 Uhr wurde im letzten Absatz der Bezug des Free Cashflows klargestellt und die Vergleichszahl aus dem Vorquartal korrigiert.)

HERZOGENAURACH Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im dritten Quartal beim Betriebsgewinn und freien Barmittelzufluss wieder ein Plus verzeichnen können. Die Aktionäre zeigten sich erleichtert und schickten die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate um drei Prozent höher.

Schaeffler hat bei den Umsätzen eine stärkere Erholung festgestellt als gedacht, teilte der SDax -Konzern am Montagabend mit. Vor allem in China sprang das Geschäft wieder an. Auf der Kostenseite greift das Sparprogramm, das sich Schaeffler zu Beginn der Corona-Krise im März verordnet hatte.

Der Umsatz liegt mit 3,4 Milliarden Euro währungsbereinigt nur 2,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im zweiten Quartal waren es noch lediglich 2,3 Milliarden Euro. Die Marge des Betriebsgewinns liegt mit 9,4 Prozent höher als der Vorjahreswert von 9,1 Prozent. Im zweiten Quartal war die Marge negativ, der Konzern verlor operativ 150 Millionen Euro.

Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) vor Ein- und Auszahlungen für Fusions- und Übernahme-Aktivitäten beträgt 333 Millionen Euro, zu 362 Millionen Euro im Vorjahr. Im zweiten Quartal verbrannte Schaeffler mit Blick auf diese Kennziffer 285 Millionen Euro.