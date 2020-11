 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Krankenhäuser rechnen mit Rekordzahl an Intensivpatienten in Pandemie

Krankenhäuser rechnen mit Rekordzahl an Intensivpatienten in Pandemie

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, rechnet mit einem neuen Höchststand an Intensivpatienten in Deutschland während der Corona-Pandemie. "In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen - und das können wir gar nicht mehr verhindern. Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert", sagte er der "Bild"-Zeitung (Montag).