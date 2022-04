 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kreise: Union schließt sich Ampel-Antrag zu Waffenlieferungen an

Kreise: Union schließt sich Ampel-Antrag zu Waffenlieferungen an

Die Regierungsfraktionen der Ampel-Koalition und die Union als größte Oppositionsfraktion wollen an diesem Donnerstag im Bundestag einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen beschließen. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus Unionskreisen. Auch aus der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP wurde ein entsprechender Kompromiss bestätigt.