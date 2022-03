 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Krieg in der Ukraine: Wissenschaft ruft zu Toleranz auf

Spitzenvertreter der Hochschulen und des wissenschaftlichen Austauschs haben vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zu Toleranz aufgerufen. "Hochschulen sind Orte, an denen auch in Zeiten internationaler Konflikte Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Ausgrenzung keinen Platz haben", sagten die Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Peter-André Alt und Joybrato Mukherjee am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Differenzierte Sichtweisen, Meinungsvielfalt und internationaler Austausch seien Grundlagen der Forschungs- und Lehrtätigkeit an den Hochschulen. "Besonders in Zeiten, in denen in erschreckender Brutalität in Europa wieder Krieg geführt wird, sind die Hochschulen gefordert, für diese Werte gemeinsam offensiv einzutreten." HRK und DAAD stünden solidarisch an der Seite der ukrainischen Studierenden, Forschenden und aller Flüchtlinge aus dem Land, die nach Deutschland und an die Hochschulen kämen. "Gleichzeitig wissen wir zu unterscheiden zwischen dem russischen Staat und seinem Angriffskrieg und den russischen Studierenden und Forschenden, die sich oftmals, mit großem persönlichem Risiko, gegen diesen Krieg aussprechen." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

