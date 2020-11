 Wirtschaft, Handel & Finanzen: K+S-Konkurrent Nutrien rechnet mit besserem Umfeld im Düngergeschäft

Der Düngerkonzern Nutrien gibt sich trotz einer trägen Entwicklung im dritten Quartal optimistisch für das weitere Geschäftswachstum. Eine umfangreiche Ausbringung von Kalidünger in Nordamerika und China dürften im Rest des Jahres für eine gute Nachfrage sorgen, teilte der Konkurrent des deutschen Konzerns K+S bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am Montag (Ortszeit) in Saskatoon mit. Die Marktbedingungen verbesserten sich weltweit angesichts hoher Preise für Feldfrüchte und höhere Düngerpreise, sagte Konzernchef Chuck Magro.

Im abgelaufenen dritten Quartal hemmten im Jahresvergleich niedrigere Verkaufspreise die Entwicklung jedoch noch ein Stück weit. Der Umsatz stagnierte nahezu bei 4,2 Milliarden US-Dollar (3,6 Mrd Euro). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 15 Prozent auf 670 Millionen Dollar. Unter dem Strich stand sogar ein Verlust von 587 Millionen Dollar nach einem Plus von 141 Millionen Dollar vor einem Jahr. Das Minus liegt an einer hohen Abschreibung im Phosphat-Geschäft, da sich hier die langfristigen Perspektiven für die Preise laut dem Unternehmen eingetrübt haben.