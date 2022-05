 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Kutschaty und Lauterbach für Entlastungstarifvertrag an Unikliniken in NRW

Kutschaty und Lauterbach für Entlastungstarifvertrag an Unikliniken in NRW

Die SPD will im Falle eines Wahlsieges in Nordrhein-Westfalen eine Pflege-Offensive starten. Kernpunkte sind große Investitionsprogramme in die Krankenhauslandschaft und in bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty präsentierte am Freitag in Düsseldorf ein Fünf-Punkte-Programm und stellte sich hinter die Forderungen der derzeit streikenden Beschäftigten der sechs Universitätskliniken nach einem "Tarifvertrag Entlastung" für bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Das Land als Träger der Unikliniken müsse Verantwortung übernehmen - auch, "damit Ausbildung nicht zur Ausbeutung wird", forderte Kutschaty.