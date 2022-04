 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lambrecht verteidigt Schweigen über Waffenlieferungen an Ukraine

Lambrecht verteidigt Schweigen über Waffenlieferungen an Ukraine

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat die weitgehende Geheimhaltung bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine mit entsprechenden Bitten der ukrainischen Seite begründet. "Wenn wir über die Art und Anzahl der gelieferten Waffen nicht öffentlich reden, dann hat das einen guten Grund: Die Ukraine hat ausdrücklich darum gebeten. Und wir halten uns daran", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Bundestags.