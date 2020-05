 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Landesminister Laumann: Lockerungen ab Montag auch im Kreis Coesfeld

Mit einer Woche Verspätung werden die Corona-Kontaktbeschränkungen am Montag auch im münsterländischen Kreis Coesfeld gelockert. Das teilte Nordrhein-Westfalens Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit. Nachdem von 1033 Mitarbeitern der dortigen Firma Westfleisch zuletzt 268 positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, habe der Kreis nur 16 Neuinfizierte ohne Kontakt zur Fleischindustrie registriert. Laumann sprach deshalb von einem begrenzt lokalen Ausbruchsgeschehen bei Westfleisch in Coesfeld.

Die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner liege mit den Westfleisch-Fällen bei 67,3. Ohne sie liegt der Wert laut Laumann nur bei 7,3. Die von Bund und Ländern vereinbarte Zahl, wenn Lockerungen möglich sind, liegt bei 50.