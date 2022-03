 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Landkreise: Noch offene Fragen zur Corona-Impfpflicht in der Pflege

Landkreise: Noch offene Fragen zur Corona-Impfpflicht in der Pflege

Der Deutsche Landkreistag verlangt die Klärung noch offener Fragen für die Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen. "Wir benötigen von Bund und Ländern entsprechende Leitplanken für den Vollzug, damit eine Umsetzung der Impfpflicht gut funktionieren kann", sagte Verbandspräsident Reinhard Sager am Dienstag nach einer Präsidiumssitzung in Saarlouis. Dies sei bislang teilweise geschehen.