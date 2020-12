 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Laschet kündigt 'harte Zeiten' und Entbehrungen an

Laschet kündigt 'harte Zeiten' und Entbehrungen an

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Menschen auf eine harte Zeit und Tage der Entbehrung eingeschworen. Die Berichte aus den Intensivstationen in Deutschland seien dramatisch, sagte Laschet am Sonntag in Düsseldorf.