 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lettland für Importstopp für russische Energie - 'Es ist nur Geld'

Der lettische Premierminister Krisjanis Karins hat seine Amtskollegen der anderen EU-Staaten eindringlich aufgefordert, die Sanktionen gegen Russland auf Energie-Importe auszuweiten. "Es ist nur Geld. Wenn du noch lebst und deine Infrastruktur in Ordnung ist, kannst du das Geld wieder verdienen", sagte Karins vor einem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Wenn man Russland den Geldhahn zudrehe, könne man dazu beitragen, die Kriegsmaschinerie zu stoppen und echte Verhandlungen über ein Ende des Krieges in Gang zu bringen. Dabei betonte er, dass Lettland stark von russischem Gas und Öl abhängig sei.

Die EU ist uneins, ob Energie-Importe aus Russland gestoppt werden sollten. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel sagte vor dem Gipfel, dass man sich auch noch Schritte für eine weitere Eskalation aufheben sollte. Als Beispiel nannte er etwa den Einsatz von Chemiewaffen im Krieg in der Ukraine. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas forderte hingegen: "Wir sollten bereits jetzt schon alles nutzen, um die stärkstmöglichen Sanktionen zu verhängen." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen