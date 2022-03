 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway kooperiert in Spanien mit Gorillas

Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway kooperiert in Spanien mit Gorillas

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will in Spanien mit dem Lieferdienst Gorillas kooperieren und künftig auch Lebensmittel und Drogerieartikel zustellen. 14 Warenhäuser in Madrid, Barcelona, Valencia und Alicante sollen in der Anlaufphase auf der Just-Eat-Plattform gelistet werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Ausgeliefert werden die Produkte dann von Gorillas-Fahrern.