 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lindner befürwortet Gasförderung in der Nordsee

Lindner befürwortet Gasförderung in der Nordsee

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) setzt sich angesichts des Ukraine-Kriegs für die Gas- und Ölförderung in der Nordsee ein. "Um es klar zu sagen: Ich halte die Festlegung des Koalitionsvertrages, dass wir in der Nordsee nicht mehr Öl und Gas fördern wollen und keine neuen Felder explorieren wollen, für aus der Zeit gefallen", sagte der Politiker dem Magazin "The European". Deutschland habe Rohstoffreserven, die bislang nicht genutzt würden.