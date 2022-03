 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lindner bei Tankrabatt-Vorstoß trotz Gegenwind zuversichtlich

Trotz viel Kritik aus den Reihen der Koalitionspartner SPD und Grüne hat sich FDP-Chef Christian Lindner optimistisch gezeigt, dass sein Vorschlag eines Tankrabatts für alle Autofahrerinnen und Autofahrer umgesetzt wird. "Ich sehe jedenfalls in der SPD viele, die dafür sind", sagte Lindner in der Nacht zu Donnerstag in der ARD-Sendung "maischberger. die woche". Er setze sich dafür ein, weil solch ein Schritt vielen Pendlern und auch anderen Menschen helfen würde. Linders Vorstoß für einen staatlichen Rabatt war am Sonntag bekanntgeworden. SPD und Grüne kritisierten daraufhin, dass das Vorhaben nicht abgestimmt gewesen sei und eine Umsetzung auch nicht speziell Einkommensschwächeren nutzen würde, die besonders unter der Preisexplosion an den Tankstellen leiden.