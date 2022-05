 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lindner: Krise als Chance für Veränderungen in Deutschland nutzen

Lindner: Krise als Chance für Veränderungen in Deutschland nutzen

Finanzminister Christian Lindner hat dafür plädiert, die Krise durch den Ukraine-Krieg für Veränderungen in Deutschland zu nutzen. "Wir müssen unseren Wohlstand und die soziale Sicherheit, die wir in Deutschland haben, neu erarbeiten und unser Geschäftsmodell anpassen", sagte der FDP-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. Dieses Geschäftsmodell könne etwa nicht mehr auf "günstigen russischen Energieimporten" basieren.