 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Lindner: Öl-Embargo gegen Russland für Deutschland tragfähig

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schätzt ein Öl-Embargo gegen Russland für Deutschland als "ökonomisch tragfähig" ein. Das sagte Lindner am Montag in Berlin. Man müsse aber den Meinungsbildungsprozess in der EU abwarten.

Es gebe unterschiedliche Betroffenheiten. Gemeinsames Ziel sei es, Sanktionen lange durchzuhalten. Die Bundesregierung nehme Rücksicht auf die Belange anderer Länder. Dies könne auch umfassen, dass man sich gegenseitig helfe. Dies könne helfen, Bedenken zu überwinden. Die Arbeiten an einem sechsten Sanktionspaket gegen Russland liefen, so Lindner. Es gehe auch darum, Listen bei der Restriktion von Exporten sowie bei Sanktionen gegen natürliche Personen zu ergänzen. Bei den Sanktionen gehe es vor allem darum, Russland mittelfristig erheblich zu treffen, machte Lindner deutlich. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

