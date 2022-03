 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Macron steht zu 'Hirntod'-Kritik an Nato - Krieg belegt Reformbedarf

Macron steht zu 'Hirntod'-Kritik an Nato - Krieg belegt Reformbedarf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht weiter zu seiner 2019 geäußerten "Hirntod"-Kritik an der Nato und sieht seinen damaligen Ruf nach einer Reform durch den Ukraine-Krieg bestätigt. Er habe damals mit seiner Kritik eine strategische Überlegung über die Funktionsweise des Militärbündnisses angestoßen, sagte Macron am Donnerstag in Paris. Ergebnisse der Reformdebatte lägen nun vor und würden im Juni auf dem Nato-Gipfel beraten, um den Rahmen der Allianz neu zu definieren.