 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Maklerprovision soll Vermieter zahlen - Österreich folgt Deutschland

Auch in Österreich soll beim Mieten von Wohnungen in aller Regel künftig der Vermieter die Provision für den Makler zahlen. Die Regierung in Wien kündigte am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf an, der 2023 in Kraft treten soll. Das sogenannte Bestellerprinzip - derjenige, der den Makler beauftragt, zahlt die Provision - gilt in Deutschland bei Wohnungsmieten bereits seit 2015. In Österreich geht es den Angaben zufolge um 50 Millionen Euro jährlich, die in diesem Zusammenhang an Maklerprovisionen anfallen. Meist beträgt die Provision zwei Monatsmieten.

Vor allem für einkommensschwache Familien und Studierende sei die Maklerprovision eine enorme finanzielle Herausforderung, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Sie gehe nicht davon aus, dass die Vermieter die Provision auf die Miete aufschlügen. Auch in Deutschland sei es zu keiner Erhöhung gekommen. Ebenso sei die Zahl der Wohnungsinserate in Deutschland nur vorübergehend gesunken und habe sich wieder auf dem vorherigen Niveau eingependelt.

