 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Medien: Abschied von Vettel bei Ferrari am Saisonende steht fest

Medien: Abschied von Vettel bei Ferrari am Saisonende steht fest

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel soll das Formel-1-Team Ferrari laut übereinstimmender Medienberichte am Jahresende verlassen. Das meldeten die "Bild", "Auto, Motor und Sport" sowie "Motorsport-Total.com" in der Nacht zum Dienstag. Demnach wird der 32-Jährige aus Heppenheim seinen Vertrag bei der Scuderia nicht verlängern und die Italiener nach dann sechs Jahren verlassen. Beide Seiten konnten sich demnach nicht auf einen neuen Kontrakt einigen, schon am Dienstag könnte der Schritt öffentlich gemacht werden. Zunächst gab es dafür keine Bestätigung.