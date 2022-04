 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Medien: Tausende bei Motorradfahrt mit Bolsonaro in Brasilien

Rund ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bei einer Motorradfahrt im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Sao Paulo Berichten zufolge Tausende Anhänger versammelt. Die Motorradfahrer hätten bei der Aktion mit dem Namen "Acelera para Cristo" (Beschleunige für Christus) brasilianische Fahnen bei sich gehabt und den Präsidenten mit Sprechchören unterstützt, berichtete die Zeitung "Folha de S. Paulo" am Freitag (Ortszeit).

Laut dem Nachrichtenportal "G1" wurde durch die Motorradfahrt von der Millionen-Metropole Sao Paulo in die 130 Kilometer entfernte Stadt Americana eine wichtige Straße blockiert, was weitere Staus auslöste. Die Behörden des Bundesstaates mit mehr als 40 Millionen Einwohnern veröffentlichten zunächst keine Teilnehmerzahl.

Motorradfahrten mit Bolsonaro waren in der Corona-Pandemie beliebt geworden. Wegen der Teilnahme ohne Mund-Nasen-Schutz an einer solchen Fahrt in Sao Paulo im vergangenen Jahr wurde der Präsident von der Landesregierung eines politischen Widersachers mit einer Geldstrafe belegt.

In jüngsten Umfragen liegt der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva vor Bolsonaro. Die Zustimmung für den Rechtspolitiker war im Laufe der Corona-Pandemie immer weiter gesunken. Zuletzt holte er wieder etwas auf.