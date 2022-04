 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mehr als 31 000 ukrainische Flüchtlinge in Griechenland und Zypern

Mehr als 31 000 ukrainische Flüchtlinge in Griechenland und Zypern

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind in Griechenland rund 17 033 ukrainische Flüchtlinge eingetroffen. Darunter seien 5177 Minderjährige, teilte das griechische Bürgerschutzministerium am Montag mit. Im benachbarten EU-Land Zypern sind bis Ende März nach Angaben des Innenministers Nikos Nouris rund 14 000 Menschen aus der Ukraine angekommen.