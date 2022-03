 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mercedes-Finanzierer betreut weiter Kunden in Russland

Mercedes-Finanzierer betreut weiter Kunden in Russland

Die Finanzierungsgesellschaft von Mercedes-Benz hat ihr Neugeschäft in Russland eingestellt, betreut dort aber weiter Kunden mit bestehenden Verträgen. "Gegenüber den Kunden sind wir verpflichtet", sagte der Vorstandschef der Mercedes-Benz Mobility AG, Franz Reiner, am Mittwoch in Stuttgart.